Juve, nuovo stop e operazione per Bremer: ecco quando tornerà a disposizione

Il brasiliano costretto a fermarsi per lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro

Gleison Bremer - Fotogramma/IPA
Gleison Bremer - Fotogramma/IPA
13 ottobre 2025 | 15.02
Redazione Adnkronos
Nuovo problema non da poco per la Juventus e per Igor Tudor. Gleison Bremer è costretto a fermarsi e starà fuori per almeno 4-6 settimane. In seguito ai fastidi accusati nelle ultime settimane con i bianconeri, il difensore brasiliano si è sottoposto in mattinata a un controllo a Lione con il professor Sonnery-Cottet. Per il centrale, si tratta di lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro: ora dovrà sottoporsi a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva.

Bremer, i tempi di recupero

Quando tornerà in campo Bremer con la Juve? Il centrale bianconero potrebbe rientrare tra i convocati in vista della doppia sfida in casa contro Cagliari e Udinese. Tudor dovrà dunque gestire l'emergenza in difesa e fare a meno del brasiliano nelle prossime settimane.

