Doppia tegola in casa Juventus, che perde almeno fino alla sosta di novembre il difensore Zeki Celik e l'attaccante Nico Gonzalez per due infortuni muscolari riportati nel match di Europa League di ieri sera contro il Rennes. A dare l'annuncio il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale: "Dopo la gara di Europa League contro il Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi".