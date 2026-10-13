circle x black
Cerca nel sito
 

Juve-CR7, la battaglia continua: club bianconero va in Cassazione per la questione stipendi

La società impugna la sentenza del Tribunale di Torino sui 9,8 milioni spettanti al portoghese

Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
13 ottobre 2026 | 13.47
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Non trova ancora la parola fine la contesa giudiziaria tra la Juventus e Cristiano Ronaldo, che va avanti dal 2021. Al centro della disputa c'è la celebre "Carta Ronaldo", il documento emerso durante la pandemia nell'ambito della manovra stipendi con cui i vertici bianconeri pattuirono un debito residuo di 19,5 milioni di euro con il portoghese, poi ceduto al Manchester United senza saldare la cifra. Dopo il lodo arbitrale dell'aprile 2024 (che assegnò al fuoriclasse la metà della somma, circa 9,8 milioni) e la successiva conferma del Giudice del Lavoro di Torino lo scorso gennaio, il club torinese ha deciso di non arrendersi. Nella relazione di bilancio 2025-26, la Juventus ha infatti ufficializzato la presentazione del ricorso in Cassazione, notificato a marzo 2026 e ora in attesa di udienza, precisando al contempo che gli impatti economici della vicenda risultano già accantonati e non graveranno sui bilanci futuri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carta ronaldo juventus cr7 cristiano ronaldo cassazione
Vedi anche
Incidente mortale al luna park in Georgia, persone bloccate a 60 metri di altezza - Video
Sciopero Ex Ilva, a Taranto continua l'occupazione delle statali 100 e 106 - Video
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video
News to go
Tatuaggi, boom di imprese in Italia
Lunetta Savino torna giudice Libera Orlando: "Il superpotere? L'ossessione per la giustizia"
Aggressione Davide Iacopini, bollettino medico: l'attore ancora sottoposto a "trattamento intensivo" - Video
Ai, monsignor Paglia: "La tecnologia deve essere al servizio dell'uomo"
Barrese (Intesa Sanpaolo): "Credito e innovazione per accelerare crescita imprese"
Biffi (Assolombarda): "Siamo all'alba di un passaggio fondamentale nella rivoluzione tecnologica"
Luppi (Assolombarda): "Innovazione chiave di volta per aumento produttività" - Video
Chiarini (Assolombarda): "Investire sui giovani per accelerare l'innovazione Ai" - Video
Santoni (Assolombarda): "Innovazione, Ai e formazione per crescita e futuro giovani" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza