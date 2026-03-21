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Braccio di Idzes in area, arbitro fischia rigore: episodio in Juventus-Sassuolo

Episodio arbitrale nel match della 30esima giornata di Serie A

Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
21 marzo 2026 | 22.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Polemiche e proteste in Juventus-Sassuolo. Oggi, sabato 21 marzo, i bianconeri hanno ospitato i neroverdi nella 30esima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da un episodio arbitrale. Nel finale di partita l'arbitro assegna un calcio di rigore alla squadra di Spalletti per un tocco di braccio di Idzes in area su colpo di testa di Vlahovic, scatenenando le proteste dei neroverdi di Grosso.

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Succede tutto all'85'. Un cross dalla sinistra trova la testa di Vlahovic, rientrato in campo dopo un lungo infortunio, che colpisce il pallone ma trova la deviazione di braccio di Idzes. Immediate le proteste bianconere, con l'arbitro Marchetti che lascia inizialmente correre ma viene richiamato dal Var.

Il direttore di gara rivede quindi l'azione al monitor, con le immagini che mostrano il braccio largo del difensore del Sassuolo, seppur da distanza ravvicinata, e assegna quindi il calcio di rigore, sbagliato poi da Locatelli.

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juventus juventus sassuolo rigore juve sassuolo
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