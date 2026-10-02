Egor Kornev sugli scudi nella seconda giornata della prima tappa di Coppa del mondo in vasca corta di Baku. Il russo eguaglia il primato mondiale nei 100 stile libero con il tempo di 44"84, pareggiano quanto fatto dall'australiano Kyle Chalmers. Alle sue spalle chiudono Cameron McEvoy (45"36) e Vasilii Kukushkin (46"77). Per Kornev è il secondo successo di giornata, dopo la vittoria nei 50 dorso in 22"33 davanti a Pavel Samusenko e Pieter Coetze.

Per l'Italia arrivano due piazzamenti a podio con Alberto Razzetti. Nei 200 misti il ligure chiude al secondo posto in 1’52″41, preceduto soltanto dallo statunitense Luke Barr (1’51″34) e davanti al canadese Finlay Knox (1’52″57). Successivamente, nei 200 farfalla, Razzetti conquista il terzo posto in 1’51″53 nella gara vinta dal cinese Chen Juner (1’49″37) davanti al giapponese So Ogata (1’51″24).