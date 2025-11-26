circle x black
Cerca nel sito
 

La donna più forte del mondo è un uomo? Bufera sul titolo Strongwoman

La statunitense Booker, che si è sempre definita transgender, squalificata dagli organizzatori

Una donna solleva un bilanciere - (Fotogramma)
Una donna solleva un bilanciere - (Fotogramma)
26 novembre 2025 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La donna più forte del mondo è "biologicamente un uomo" e viene privata del titolo conquistato a Arlington, in Texas. A trionfare nel concorso Strongwoman è stata la statunitense Jammie Booker, che ha battuto la 43enne britannica Andrea Thompson dopo le prove in programma: dal sollevamento di un tronco a quello di un'enorme pietra, dall'ordinario stacco all'alzata di un pesantissimo sacco di sabbia.

Gli organizzatori dell'evento, riferisce la stampa britannica, hanno rivelato di aver "squalificato" Booker. L'atleta statunitense si è presentata come transgender. I responsabili della manifestazione, però, hanno adottato provvedimenti.

"Sembra che una atleta biologicamente uomo e che ora si identifica come donna abbia gareggiato nella categoria Open Femminile. I responsabili ufficiali dello Strongman non erano a conoscenza di questo fatto prima della competizione e da quando ne siamo stati informati stiamo indagando con urgenza. È stato fatto un tentativo di contattare la concorrente coinvolta, ma non abbiamo ricevuto risposta", prosegue il comunicato. L'organizzazione ha aggiunto che se i dirigenti fossero stati a conoscenza della presunta identità di genere di Booker "a questa atleta non sarebbe stato permesso di competere nella categoria Open Femminile".

In realtà, la presenza di Booker aveva scatenato proteste sin dall'inizio dell'evento. Thompson, seconda classificata, è scesa dal podio dopo l'annuncio del vincitore: "Questa è una stronzata", ha sibilato mentre Booker festeggiava sul gradino più alto.

Rebecca Roberts, tre volte vincitrice del World's Strongest Woman, ha preso posizione con un post: "Il mio messaggio è semplice. Le persone transgender hanno il loro posto nello sport, ma le categorie femminili devono rimanere riservate esclusivamente a chi nasce biologicamente donna". Booker, che subito dopo l'evento aveva celebrato la vittoria con un post, si era congratulata con le avversarie: "Siete tutte donne incredibilmente toste, ed è stato un onore anche solo condividere il palco con voi ed essere lì a tifare per voi ed essere tifata da voi". Dopo la bufera, il profilo dell'atleta su Instagram è diventato privato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Strongwoman Jammie Booker Andrea Thompson
Vedi anche
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza