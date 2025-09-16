circle x black
Inter, allarme Lautaro Martinez: salta la rifinitura, Ajax a rischio?

Il capitano ha accusato un problema fisico e non si è allenato con i compagni alla vigilia dell'esodio in Champions League

Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
16 settembre 2025 | 11.40
Redazione Adnkronos
Infortunio per Lautaro Martinez? L'attaccante dell'Inter si è fermato oggi, martedì 16 settembre, alla vigilia dell'esordio in Champions League, dove i nerazzurri hanno raggiunto la finale lo scorso anno prima di essere battuti dal Psg. La squadra di Chivu sarà impegnata contro l'Ajax ad Amsterdam e il nuovo tecnico interista, che ha sostiuito Simone Inzaghi in panchina, potrebbe fare a meno del suo capitano.

Lautaro Martinez ha saltato infatti l'allenamento di rifinitura per un problema fisico, come riporta SkySport, svolgendo soltanto lavoro in palestra, ma partirà comunque con la squadra per la trasferta olandese. In attesa di definire l'entità del fastidio accusato dal centravanti argentino, Chivu ha messo in preallarme Bonny, che potrebbe così fare coppia con Thuram al centro dell'attacco nell'Inter in caso di forfait del capitano.

