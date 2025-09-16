circle x black
"Lauti dov'è?": Inter, Thuram e compagni scoprono così l'infortunio di Lautaro Martinez

Il capitano nerazzurro ha svolto solo una sessione di allenamento in palestra in mattinata, per un problema alla schiena

lautaro martinez
16 settembre 2025 | 18.30
Redazione Adnkronos
Brutte notizie per l'Inter alla vigilia della partita di Champions League contro l'Ajax, ad Amsterdam. in vista della trasferta olandese, la squadra di Cristian Chivu forse dovrà fare a meno del capitano Lautaro Martinez. L'argentino ha saltato l'allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile per un problema alla schiena, svolgendo soltanto lavoro in palestra, ma partirà comunque con la squadra per Amsterdam. La curiosità - come racconta un video diffuso dalla Gazzetta dello Sport - è che i compagni di squadra hanno scoperto proprio durante l'allenamento del problema del capitano. Tra questi c'è Thuram, che entra in campo, inizia il riscaldamento, non vede il compagno di reparto e chiede: "Dov'è Lauti?".

Intanto, Chivu ha messo in preallarme Bonny, che potrebbe così fare coppia con Thuram al centro dell'attacco nella sfida di Champions League contro gli olandesi.

