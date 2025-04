La Figc ha spiegato l'accordo raggiunto con il giocatore in un comunicato

"A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti il calciatore dell’Inter Lautaro Martinez è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro". La Figc ha spiegato così, in un comunicato, la sanzione per l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, per aver bestemmiato dopo Juve-Inter dello scorso 16 febbraio.

L'argentino ha sempre negato la frase blasfema, ma la Procura Federale ha trovato - dopo la richiesta di tutte le immagini disponibili a Dazn - la prova audio dell'accaduto. Da qui il patteggiamento e l'ammenda di 5.000 euro.