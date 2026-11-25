Gol al novantesimo o weekend senza compiti? Derby vinto o 10 in matematica? Questa volta la sfida si gioca tra i banchi di scuola e a scendere in campo è Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio incontra i bambini della Scuola Primaria Pistelli di Roma per una partita speciale a colpi di “Questo o quello?”, tra domande a sorpresa, risposte istintive e qualche scelta davvero difficile. L’appuntamento fa parte del percorso nazionale promosso da Sport e Salute e adidas per contrastare il drop-out sportivo e tenere viva, fin dai primi anni, la voglia di fare sport. E la Pistelli non è una scuola qualsiasi: istituto aderente a Scuola Attiva Kids, è stata protagonista del contest nazionale “AttiviAMOci tutti i giorni in movimento”, conquistando il primo posto grazie al percorso realizzato per promuovere il movimento come parte integrante della quotidianità scolastica. Una comunità che ha scelto di fare dello sport un’abitudine, un’opportunità e un’esperienza da condividere.

È proprio da questa energia che prende vita l’incontro con Zaccagni. I bambini diventano arbitri delle scelte, mentre il campione si mette alla prova: gol decisivo o vacanza più lunga? Una partita vinta o un bel voto a scuola? Ma dietro le risate e le risposte più divertenti c’è anche spazio per qualcosa di più profondo. Perché lo sport non è soltanto il momento della vittoria: è imparare a gestire una sconfitta, superare un errore, affrontare una difficoltà e trovare ogni volta la voglia di ripartire. "Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorresti. Puoi sbagliare un gol, perdere una partita o attraversare un periodo complicato. Ma è proprio in quei momenti che devi trovare la forza di rialzarti, continuare a lavorare e credere nelle tue capacità. Io ho imparato che non si cresce soltanto quando si vince, ma soprattutto quando si riesce a reagire alle difficoltà. Ai ragazzi dico di divertirsi, di non avere paura di sbagliare e di non mollare mai quello che li fa stare bene. Perché nello sport, prima ancora dei risultati, conta la voglia di continuare a giocare", racconta Mattia Zaccagni ai bambini.

Dalle parole si passa al movimento. Con i tutor di Sport e Salute, gli alunni partecipano a una lezione di attività motoria, tra giochi, prove di abilità e lavoro di squadra. Tutti protagonisti, ciascuno con le proprie capacità, in un’esperienza che mette al centro il piacere di muoversi e stare insieme. È questa la sfida che Sport e Salute e adidas vogliono vincere: contrastare l’abbandono sportivo, offrendo ai più giovani occasioni per scoprire una passione, sentirsi parte di una squadra e trovare nello sport uno spazio in cui crescere. Perché nessuno dovrebbe smettere di giocare solo perché non è il più bravo, perché ha incontrato una difficoltà o perché una partita è andata male. La Pistelli, con il suo percorso premiato a livello nazionale, dimostra che questa partita può iniziare proprio dalla scuola. E che il risultato più importante non è segnare un gol in più, ma fare in modo che domani ci siano ancora tanti bambini pronti a scendere in campo.