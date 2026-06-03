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Lazio, inizia l'era Gattuso: l'ex ct oggi a Formello in attesa della cena con Lotito

Nelle prossime ore attesa la firma del contratto del tecnico, accolto nel centro sportivo da Fabiani e Floridi

Claudio Lotito e Gennaro Gattuso - Ipa
Claudio Lotito e Gennaro Gattuso - Ipa
03 giugno 2026 | 20.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In attesa della firma ufficiale sul contratto con la Lazio, l'era di Rino Gattuso in biancoceleste è già iniziata. L'ex ct della Nazionale, infatti, oggi ha varcato il cancello del centro sportivo di Formello, accompagnato dal suo vice Luigi Riccio, accolto dal team manager Stefan Derkum, dal dirigente della Lazio Alberto Bianchi, dal ds Angelo Fabiani e dal capo della comunicazione del club Emanuele Floridi. Nelle prossime ore è attesa la firma sul contratto che lo legherà alla società biancoceleste, in attesa della cena con il presidente Claudio Lotito.

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Lazio Gattuso Lazio Gattuso Lotito
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