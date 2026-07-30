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Lazio, Gattuso litiga con Taylor e lo caccia dall'allenamento - Video

Tensione in casa biancoceleste durante il ritiro di Formello

Gennaro Gattuso e Kenneth Taylor - Ipa/Fotogramma
Gennaro Gattuso e Kenneth Taylor - Ipa/Fotogramma
30 luglio 2026 | 15.16
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Tensione in casa Lazio. Durante l'allenamento mattutino di oggi, giovedì 20 luglio, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha avuto un'accesa lite con il centrocampista olandese Kenneth Taylor, tanto da cacciarlo, letteralmente, dal campo. La scena, trasmessa sul canale YouTube ufficiale del club, non ha fatto altro che confermare un'estate decisamente complicata per la Lazio, tra la protesta dei tifosi contro la società, con il boicottaggio della campagna abbonamenti, e un mercato che stenta a decollare. Ma cos'è successo a Formello?

Accade tutto durante la partitella, a circa un'ora dall'inizio della seduta. Taylor, arrivato a Roma lo scorso gennaio dall'Ajax e una delle poche note liete dell'ultima stagione, finisce a terra dopo un contrasto piuttosto duro con un compagno e si lamenta, visibilmente dolorante, all'indirizzo di Gattuso, arbitro della gara. L'allenatore gli fa cenno di rialzarsi e lascia correre il gioco, ma quando il centrocampista torna in piedi nasce una vera e propria discussione.

Taylor si lamenta platealmente con Gattuso per non aver fermato il gioco, l'ex ct della Nazionale risponde a brutto muso fino a ordinargli di lasciare il campo con un ampio gesto con le mani. Taylor quindi si toglie la pettorina e si avvia, a testa bassa, verso gli spogliatoi, per l'incredulità dei compagni, fermi immobili a osservare la scena.

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