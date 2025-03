Lazio, il primo soccorso scende in campo a Formello

Voluto dalla S.S.Lazio e dalla Croce Rossa Italiana si è svolto stamattina nel Training Center di Formello il primo degli appuntamenti previsti per la formazione sulle manovre di primo soccorso, sul terreno di gioco e non solo. Guidati da Volontari e Operatori della Croce Rossa Italiana un nutrito gruppo di calciatori (tra i quali Vecino , Castellanos, Lazzari, Pellegrini, Dele Bashiru, Hysaj, Basic, Ibrahimovic) ha prima partecipato ad una lezione teorica, passando poi alle prove pratiche su manichini di gomma. Tanto interesse da parte dei calciatori laziali ed anche da parte di tutta la dirigenza. La Croce Rossa Italiana esprime soddisfazione per l'attività di sensibilizzazione svolta e per la grande occasione di formazione condivisa con la Società Sportiva Lazio.