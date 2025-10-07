circle x black
Cerca nel sito
 

LeBron James, oggi la sua "Second Decision". Ipotesi ritiro

Il cestista statunitense ha lasciato indizi sul proprio profilo Instagram

LeBron James - Ipa/Fotogramma
LeBron James - Ipa/Fotogramma
07 ottobre 2025 | 09.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Cresce l'attesa per "The Second Decision" di LeBron James. Il cestista statunitense ha annunciato che oggi, martedì 7 ottobre, arriverà "la decisione di tutte le decisioni", come scritto sul proprio profilo Instagram. James ha infatti pubblicato un video sul suo account ufficiale in cui si mostra mentre si siede con sguardo pensieroso, ovviamente con un canestro come sfondo.

Possibile che la sua "Second Decision", che ha anche lanciato come hashtag, sia della stessa portata della sua prima storica, quando nel 2010 comunicò la volontà di lasciare Cleveland e di volare a Miami. In molti però sospettano che la stella dei Los Angeles Lakers, 40 anni, abbia intenzione di ritirarsi al termine della prossima stagione. Una prospettiva che ha fatto disperare tifosi e appassionati, che si sono riversati sui social. Non resta che aspettare.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lebron james second decision james ritiro lebron james lebron james oggi
Vedi anche
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza