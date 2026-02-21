circle x black
Lecce-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I salentini ospitano i nerazzurri nella 26esima giornata di Serie A

L'Inter - Afp
21 febbraio 2026 | 06.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Trasferta di campionato per l'Inter. Oggi, sabato 21 febbraio, i nerazzurri volano a Lecce - in diretta tv e streaming - per affrontare la squadra di Di Francesco nella 26esima giornata di Serie A. Gli uomini di Chivu sono reduci dalla sconfitta di Bodo in Champions League, con i norvegesi che si sono imposti 3-1 nell'andata dei playoff, mentre nell'ultima di campionato hanno vinto contro la Juventus per 3-2 in una partita segnata dal rosso a Kalulu per la simulazione di Bastoni. Il Lecce invece ha trionfato a Cagliari 2-0.

Lecce-Inter, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lecce e Inter è in programma oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All Chivu

Lecce-Inter, dove vederla in tv

Lecce-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

