Dopo i pareggi per 0-0 contro Milan e Aston Villa, i bianconeri affrontano i salentini al Via del Mare

Dopo lo 0-0 di Champions contro l’Aston Villa, la Juve si rituffa sulla Serie A e affronta il Lecce al Via del Mare. I bianconeri di Thiago Motta sono al momento sesti in classifica, a quota 25 punti (-4 dal Napoli capolista). I salentini sono invece quindicesimi, con 12 punti.

Lecce-Juventus, probabili formazioni

La Juve ha vinto le ultime due trasferte in A contro i salentini senza subire gol. In generale, i bianconeri non hanno mai centrato tre clean sheet consecutivi contro il Lecce nella massima serie. Ecco le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Yildiz. All. Thiago Motta.

Lecce-Juventus, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Lecce e Juventus, di oggi domenica 1 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Calcio d’inizio alle 20:45.