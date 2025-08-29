circle x black
Cerca nel sito
 

Lecce-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I rossoneri sfidano i giallorossi nella seconda giornata di Serie A

Luka Modric - Ipa/Fotogramma
Luka Modric - Ipa/Fotogramma
29 agosto 2025 | 07.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan scende in campo in Serie A. I rossoneri sfidano oggi, venerdì 29 agosto, il Lecce al Via del Mare nella seconda giornata di campionato. I rossoneri di Allegri vogliono riscattare la pesante sconfitta interna dell'esordio, quando la Cremonese si è imposta 2-1 a San Siro, e muovere quindi la propria classifica, mentre i giallorossi di Di Francesco arrivano dal pareggio per 0-0 rimediato al Ferraris contro il Genoa.

Lecce-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lecce e Milan è in programma oggi, venerdì 29 agosto, alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

Lecce-Milan, dove vederla in tv

Lecce-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, e dai canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lecce milan lecce milan orario lecce milan oggi milan oggi milan serie a lecce milan dove vederla in tv
Vedi anche
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia
News to go
Scioperi a settembre per treni, aerei e mezzi pubblici: le date
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza