Due gol annullati al Milan nell'avvio del match sul campo del Lecce. I rossoneri sono andati a segno 2 volte nei primi 17 minuti ma entrambe le marcature sono state cancellate dal Var. Primo gol dopo una manciata di secondi. Pulisic imbuca in area per Theo Hernandez, assist per Gimenez che deve solo spingere il pallone in rete: gol, ma il Var pesca il fuorigioco dell'attaccante. Al 17' il bis. Schema su calcio di punizione, Theo Hernandez crossa e Gabbia timbra al volo all'altezza del primo palo. Gol cancellato ancora dal Var, fuorigioco del difensore.