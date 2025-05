Gli azzurri volano al Via del Mare per la 35esima giornata di Serie A

Torna in campo il Napoli. Gli azzurri volano a Lecce per sfidare i salentini al Via del Mare oggi, sabato 3 maggio, nella 35esima giornata di Serie A. La squadra di Conte vuole mantenere il primo posto in classifica e il vantaggio di tre punti conquistato sull'Inter, mentre i giallorossi cercano preziosi punti salvezza.

Lecce-Napoli, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lecce e Napoli è in programma oggi, sabato 3 maggio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Karlsson, Berisha, Morente; Krstovic. All. Giampaolo

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte

Lecce-Napoli, dove vederla in tv

Lecce-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l'app e la piattaforma di Dazn.