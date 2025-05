La gara Lecce-Napoli, valida per la 35esima giornata della Serie A, è stata sospesa per circa 6 minuti a causa del lancio di oggetti e di fumogeni dagli spalti. La tifoseria salentina ha protestato in maniera veemente contro la decisione di non rinviare la gara Atalanta-Lecce, giocata domenica scorsa, dopo la morte del fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita. Il club aveva chiesto uno slittamento della sfida, che si è giocata nello stesso weekend della tragedia. I tifosi del Lecce e quelli del Napoli hanno esibito striscioni contro la Lega. Il Napoli ha reso omaggio a Fiorita con dei mazzi di fiori.