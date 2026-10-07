circle x black
Cerca nel sito
 

Leclerc, imprevisto prima di Singapore: il volo privato è in ritardo e guida per 4 ore

La soluzione trovata dal pilota monegasco

Charles Leclerc - fotogramma/ipa
Charles Leclerc - fotogramma/ipa
07 ottobre 2026 | 17.23
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Piccolo imprevisto per Charles Leclerc. Dopo la sedicesima tappa della stagione, con il ritorno della Formula 1 sulla pista malese, il pilota monegasco si è recato in aeroporto per imbarcarsi su un volo privato con destinazione Singapore, la sede del prossimo appuntamento del Mondiale.

Il volo però è stato posticipato e Leclerc ha perso il suo slot di atterraggio all'aeroporto di Seletar. A raccontare la sua disavventura è stato il fotografo Kym Illman che sui social ha spiegato l'impresa di Charles. Per raggiungere la città-Stato asiatica, Leclerc ha trovato infatti una soluzione alternativa: mettersi alla guida di un'auto e completare il viaggio via terra fai-da-te. Secondo quanto riferito da Illman, il ferrarista avrebbe percorso circa 350 chilometri che separano la capitale della Malesia da Singapore, così facendo ha impiegato circa quattro ore al volante.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
charles leclerc formula 1
Vedi anche
Vasco Rossi: "Politica non è solo elezioni ma decidere chi proteggere o lasciare ai margini" - Video
7 ottobre, Mattarella condanna attacco di Hamas e ricorda la crisi a Gaza - Video
Ddl antisemitismo, la comunità ebraica: "Alla legge serve maggiore sostegno" - Video
AdnFinance, Conte (Anasf): "Truffe finanziarie in aumento, attenti ai rendimenti troppo alti"
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza