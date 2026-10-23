Lega Navale Italiana, a Roma Assemblea Generale, soci +44%dal 2020, premiati 18 atleti associazione

Si è aperta oggi a Roma, all’Hotel Ergife, l’Assemblea Generale dei Soci 2026 della Lega Navale Italiana (23-24 ottobre), il principale momento istituzionale di confronto dell’associazione, che riunisce la Presidenza nazionale e i rappresentanti delle strutture territoriali per fare il punto sulle attività svolte e sugli indirizzi della Lni. Ad aprire la cerimonia, l’inno nazionale intonato dal coro degli studenti dell’Istituto Comprensivo Paolo Stefanelli di Roma, accompagnati sul palco da Tobia, una pulcinella di mare, mascotte della Lega Navale Italiana e simbolo del rispetto per l’ambiente. La cerimonia inaugurale, moderata dalla giornalista di RaiNews Roberta Ammendola, ha visto il presidente nazionale uscente, ammiraglio Donato Marzano, presentare la relazione di fine mandato e introdurre il nuovo presidente nazionale, ammiraglio Giuseppe De Giorgi. Alla mattinata hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e del mondo dello sport, tra cui il presidente del Coni Luciano Buonfiglio.

Nel corso dell’Assemblea, il presidente Marzano ha presentato anche il Rapporto Lni 2025, il primo realizzato dalla Lega Navale Italiana, che attraverso dati, immagini e progetti traccia un bilancio delle attività sviluppate dall’associazione dall’inizio del suo mandato nel 2020. I numeri restituiscono una comunità in forte crescita: tra il 2020 e il 2025 i soci sono passati da 44.524 a 63.925, con un aumento del 44%. Ancora più significativa la crescita della componente femminile, con le socie passate da 9.965 a 17.197 (+73%). Un dato che si inserisce in una tradizione che risale alle origini della LNI: già il primo Statuto, approvato nel 1899, riconosceva pari diritti e doveri a socie e soci. Cresce soprattutto la partecipazione dei giovani: gli under 25 sono più che raddoppiati, passando da 7.487 a 16.946 (+126%). In aumento anche i soci con disabilità, saliti da 684 a 1.059 (+55%), superando per la prima volta quota mille. Nel solo 2025 la Lega Navale ha inoltre promosso oltre 120 progetti inclusivi su tutto il territorio nazionale.

"I numeri del Rapporto raccontano una Lega Navale più grande, più giovane e sempre più inclusiva – ha dichiarato il presidente Donato Marzano –. In questi anni abbiamo lavorato per aprire sempre di più l’associazione alla società, avvicinando al mare giovani, donne e persone con disabilità e rafforzando il ruolo delle nostre Sezioni sul territorio. Lascio una Lega Navale solida, con una comunità cresciuta e tanti progetti avviati: risultati che appartengono prima di tutto ai soci e ai volontari che ogni giorno rendono concreta la nostra missione al servizio del mare e del Paese".

Nel corso della cerimonia sono stati attribuiti riconoscimenti alle realtà e alle personalità che hanno collaborato con la Lega Navale nei diversi ambiti della sua missione: l’Accademia della Crusca, il Coni, Andrea Stella de Lo Spirito di Stella, The International Propeller Clubs Italy e la RAI. Fondata nel 1897, la Lega Navale Italiana opera attraverso oltre 250 strutture territoriali e promuove la cultura e la formazione marittima, la tutela dell’ambiente, gli sport nautici e progetti di inclusione sociale. Momento centrale della mattinata è stata la terza edizione di “Ancorati nel futuro”, dedicata agli atleti della Lega Navale che si sono distinti nelle competizioni nazionali e internazionali. A premiare i giovani della Lni, insieme ai presidenti Marzano e Buonfiglio, Giulia Fava, già velista del team femminile di Luna Rossa vincitore della Women America’s Cup 2024, oggi responsabile sport della Lega Navale Italiana. Per la canoa sono state premiate Marianna Ballarini e Azzurra Peccini, della Lni Mantova, campionesse italiane 2026 nel K2 Ragazze sui 1.000 metri. Ballarini ha inoltre partecipato alla competizione internazionale Olympic Hopes.

Nella paracanoa riconoscimento a Giuseppe Cotticelli, della Lni Castellammare di Stabia, campione italiano KL1 nel 2025 sulle distanze dei 200, 500 e 1.000 metri, e a Viktoryia Pistis Shablova, della Lni Cagliari, argento in Coppa del Mondo, agli Europei e ai Mondiali VL1 200 metri nel 2025 e vicecampionessa europea KL1 e VL1 nel 2026. Per il canottaggio sono state premiate Maria Lanciano e Barbara Cilli, della Lni Barletta. Lanciano è stata campionessa italiana ed europea Under 19 nel singolo Beach Sprint nel 2025 e nel 2026 ha conquistato il bronzo mondiale Under 23 nel quattro di coppia su acque piatte; Cilli è stata campionessa italiana Under 19 e bronzo mondiale nel doppio Beach Sprint nel 2025. Riconoscimenti anche ad Azzurra Severini e Alessio Verdi, della Lni Barletta, vincitori nel 2026 delle tre tappe del Trofeo Internazionale Filippi nel doppio misto Under 23 Beach Sprint, e a Paola Maria Malinconico e Giulio Boatini, della Lni Savona, argento Under 19 nel doppio misto ai Campionati italiani Beach Sprint 2026. La disciplina entrerà nel programma olimpico ai Giochi di Los Angeles 2028.

Tra i protagonisti della vela Ginevra Caracciolo di Brienza, cresciuta nella Lni Napoli e oggi atleta delle Fiamme Oro, campionessa europea ILCA 6 Under 21 e campionessa italiana assoluta e Under 21; Chiara Marras, della Lni Ostia, vicecampionessa mondiale Techno 293 Under 15 femminile nel 2026; e Pietro Moncada, della LNI Messina, vicecampione europeo WASZP 7.5. Premiato anche Raffaele Nugnes, della Lni Napoli, campione italiano Optimist 2026 e componente della squadra azzurra seconda nella Nations Cup agli Europei. Filippo Osti e Roberto Itocchi, della Lni Mandello del Lario, hanno conquistato il bronzo Under 17 ai Mondiali 420, mentre Pierluigi Caproni, della Lni Cagliari, ha ottenuto nel 2026 l’argento ai Campionati italiani giovanili Under 19 di iQFOiL. Completa il gruppo Eleonora Ferroni, della Lni Chiavari, prima atleta italiana a gareggiare in un Campionato europeo nella classe Hansa Liberty, imbarcazione singola pensata per consentire la pratica della vela anche ad atleti con disabilità motorie importanti. I lavori dell’Assemblea proseguiranno nella giornata di domani.