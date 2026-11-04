Un Como inarrestabile. La squadra di Fabregas si impone 9-1 sul campo del Lens in una sfida mai in discussione nella quarta partita di Champions League. Uno show di Nico Paz e Douvikas con l'argentino ad inventare e segnare e il greco che si porta a casa il pallone grazie alla personale tripletta e diventa capocannoniere della Champions. Il Como dopo il successo 4-1 sul Manchester United, raddoppia il numero di gol e sale al quarto posto nella classifica di Champions con 9 punti.

Una vera e propria pioggia di gol della suadra di Fabregas iniziata al 7' con Douvikas, con il greco che si ripete al 32'. Poi al 40' arriva la firma di Nico Paz. Nella ripresa il Lens si scioglie definitivamente e al 47' tocca a Da Cunha, seguito al 53' da Kempf. Al 57' Douvikas firma la doppietta. Il tecnico del Como cambia giocatori ma non cambia la sostanza. Al 62' va in rete Liberali, al 69' Baturina e al 92' il diciottenne Papaccioli, tutti entrati nel secondo tempo. Di Aguilar al 65' il gol della bandiera del Lens.

Il successo per 9-1 del Como sul campo del Lens rappresenta anche un record come scarto di gol in una trasferta di Champions League. C'erano stati al massimo successi esterni con sette reti di margine da parte di Bayern, Manchester City e Psg. In assoluto, invece, lo scarto di otto reti eguaglia le due vittorie casalinghe per 8-0 del Liverpool contro il Besiktas e del Real Madrid contro il Malmoe.