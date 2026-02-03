circle x black
Milano Cortina, Vonn: "Ho il crociato rotto ma gareggerò domenica"

La 41enne statunitense sulle sue condizioni di salute in vista delle Olimpiadi invernali

Lindsey Vonn - Ipa
03 febbraio 2026 | 17.17
Redazione Adnkronos
Aggiornamento di Lindsey Vonn sulle sue condizioni fisiche in vista dei Giochi di Milano Cortina: l'atleta ha il crociato rotto ma crede comunque che riuscirà a gareggiare domenica. "Venerdì scorso a Crans Montana, durante l'ultima gara di Coppa del Mondo, mi sono rotta completamente il legamento crociato anteriore. Ho anche un trauma osseo, un infortunio comune in caso di rottura del legamento crociato anteriore, oltre a un danno al menisco. Non sappiamo se fosse preesistente o dovuto all'incidente. Ho consultato dei medici, sono andata in palestra e oggi sono anche andata a sciare. Il mio ginocchio non è gonfio e, con l'aiuto di una ginocchiera, sono fiduciosa di poter gareggiare domenica", ha spiegato nel corso di una conferenza stampa a Cortina.

"Ovviamente, non è quello che speravo - sottolinea la 41enne statunitense -. Ho lavorato duramente per arrivare a questi Giochi in una posizione molto diversa. So quali erano le mie possibilità prima dell'incidente e so che non sono le stesse di oggi, ma so che c'è ancora una possibilità e finché ci sarà una possibilità, ci proverò. Mi affido a tutti i membri della mia squadra, ai miei fisioterapisti, ai miei dottori, ai miei allenatori, al mio preparatore atletico, tutti lavorano al massimo per farmi arrivare a un punto in cui mi senta sicura. Sono pronta a continuare a dare il massimo e, naturalmente, quello che ho fatto oggi non è stato un grande test, vedremo le prove. Mi sento molto meglio ora rispetto agli ultimi Campionati del mondo del 2019 e lì ho comunque vinto una medaglia".

"Purtroppo, nella mia carriera ho dovuto affrontare molte sfide. Ho sempre spinto oltre i miei limiti e la discesa libera è uno sport molto pericoloso, e tutto può succedere. La vita non è perfetta ma per quante volte sono caduta mi sono sempre rialzata. Mi sono già trovato in questa posizione. So come gestirla. Quindi, tutto sommato, anche se non vorrei trovarmi in questa situazione, so come comportarmi", conclude Vonn.

