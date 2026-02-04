circle x black
Cerca nel sito
 

Lorenzo Pellegrini: "Lo sport non forma solo atleti ma persone"

Sport, sorrisi e divertimento nella scuola primaria 'Fiume Giallo' dell’Istituto Comprensivo Matteo Ricci per favorire la cultura del movimento

Lorenzo Pellegrini:
04 febbraio 2026 | 14.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sport, sorrisi e divertimento nella scuola primaria 'Fiume Giallo' dell’Istituto Comprensivo Matteo Ricci per contrastare il drop-out e favorire la cultura del movimento. Una mattinata all’insegna dell’energia e dell'attività sportiva, moderata da Valerio Vermiglio del Team Illumina di Sport e Salute. In palestra, diversi tutor del progetto Scuola Attiva, affiancati da Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma e ambassador adidas, hanno guidato una vera e propria lezione di educazione fisica. Protagonisti assoluti, 80 bambini della scuola primaria, coinvolti in attività motorie pensate per accendere entusiasmo, collaborazione e divertimento. "Lo sport, da bambino, è stato il mio spazio di libertà: il posto dove potevo esprimermi, stare con gli altri e imparare il rispetto delle regole. Per questo credo sia fondamentale portare lo sport nelle scuole e farlo vivere ai bambini nel modo giusto, senza pressioni, con entusiasmo e divertimento. Se un ragazzo si innamora del movimento da piccolo, quello rimane per tutta la vita. Lo sport non serve solo a formare atleti, ma persone: più sicure, più unite, più forti", ha sottolineato Lorenzo Pellegrini.

Lo sport, linguaggio universale che crea opportunità, rafforza le relazioni, alimenta fiducia e benessere. Da questa visione nasce il percorso promosso dalla partnership tra Sport e Salute e adidas, un progetto educativo, inclusivo e continuativo che rimette l'attività sportiva al centro della vita dei più giovani. L’obiettivo è di costruire una relazione positiva con lo sport fin dall’infanzia avvicinando bambini e ragazzi all’attività fisica in modo autentico e duraturo, trasformando l’attività fisica in un’esperienza di entusiasmo, socialità e crescita personale in uno spazio in cui sentirsi accolti, motivati e liberi di esprimersi. Sei appuntamenti nazionali, ognuno con una propria declinazione tematica, ma la stessa visione: contrastare il drop-out e rimettere il benessere al centro del sistema Paese.

La presenza degli ambassador adidas è leva di ispirazione capace di parlare ai giovani con autenticità e credibilità. Workshop, lezioni e momenti di confronto con grandi atleti si trasformano in occasioni educative ad alto valore sociale, dove lo sport diventa veicolo di energia, resilienza, rispetto, spirito di squadra e partecipazione attiva. Perché quando un bambino inizia a muoversi, guadagna un’ora di sport e un’occasione di crescita. E lo sport, oggi più che mai, deve tornare a essere uno spazio aperto, accessibile e inclusivo, in cui ogni ragazzo possa scoprire il proprio potenziale e immaginare il proprio futuro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
calcio sport educazione fisica scuola primaria drop out cultura del movimento
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza