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Lukaku-Napoli, sarà addio? Il Fenerbahce pensa al colpo di mercato

Dopo il caso del mancato rientro a Castel Volturno, il centravanti potrebbe finire in Turchia. Come accaduto a Osimhen...

Lukaku - Fotogramma/IPA
Lukaku - Fotogramma/IPA
02 aprile 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Romelu Lukaku pronto a dire addio al Napoli? La separazione è possibile. Il centravanti belga, che non è rientrato a Castel Volturno per l'allenamento dopo lo stop in nazionale, potrebbe salutare gli azzurri a fine stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sull'attaccante c'è già l'attenzione del Fenerbahce. Il club di Istanbul ha messo gli occhi sul giocatore su indicazione del tecnico Domenico Tedesco, che ha lavorato a stretto contatto con lui nella sua esperienza da ct del Belgio (2023-25). Una situazione simile a quella vissuta qualche tempo fa con Victor Osimhen, poi finito al Galatasaray.

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Napoli-Lukaku, la situazione

Intanto, la rottura tra il club di De Laurentiis e il giocatore è conclamata: secondo lo staff medico del Belgio, l'attaccante ha del liquido nel muscolo flessore dell'anca e dovrà sottoporsi a nuove cure, motivo per cui ha deciso di restare in Belgio contro le indicazioni degli specialisti azzurri e della società. Il Napoli, dopo aver emesso un duro comunicato, potrebbe decidere di mettere il giocatore fuori rosa.

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Romelu Lukaku Napoli Lukaku Lukaku Fenerbahce Lukaku mercato
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