Luna Rossa e Ineos Britannia in acqua per l'ottava regata di finale della Louis Vuitton Cup.

Durante la settima sfida, anche questa come le altre combattuta, la barca italiana è stata costretta al ritiro per un'ingavonata in virata alla boa 1, probabilmente dovuta a un malfunzionamento di uno dei bracci: Luna Rossa ha imbarcato acqua e registrato un danno al bompresso, e il punteggio complessivo è ora di 4 a 3 in favore di Britannia.