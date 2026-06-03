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Lussemburgo-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Amichevole per la Nazionale azzurra

Gianluigi Donnarumma - Ipa/Fotogramma
Gianluigi Donnarumma - Ipa/Fotogramma
03 giugno 2026 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Italia. Oggi, mercoledì 3 giugno, la Nazionale azzurra sfida il Lussemburgo - in diretta tv e streaming - in amichevole allo Stade de Luxembourg, tornando a giocare dopo il flop nei playoff dei Mondiali 2026, con l'Italia dell'ormai ex ct Gennaro Gattuso eliminata in finale dalla Bosnia. In panchina ci sarà Silvio Baldini, ct della Nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa di scoprire il nome del nuovo allenatore.

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Lussemburgo-Italia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lussemburgo e Italia è in programma oggi, mercoledì 3 giugno alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lussemburgo (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari. All. Strasser

Italia (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Esposito, Koleosho. All. Baldini

Lussemburgo-Italia, dove vederla in tv

Lussemburgo-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

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