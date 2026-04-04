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Lutto per l'ex terzino dell'Inter Centofanti, è morta la figlia Giorgia

A dare la notizia sui social la sorella, l'ex ginnasta azzurra Martina Centofanti: "Sei stata il pilastro e il centro del nostro amore"

- Instagram @martina100fanti
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04 aprile 2026 | 20.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grave lutto per l'ex terzino dell'Inter Felice Centofanti che ha perso la figlia Giorgia, nata con una disabilità. A dare la triste notizia la sorella, l'ex ginnasta azzurra Martina Centofanti sui social: "Abbiamo sempre ritenuto opportuno preservare la tua storia, la nostra storia, perché così delicata e preziosa da essere custodita con cura. Vorremmo ora però provare in qualche modo a renderti onore, per quello che sei stata per noi. Ogni giorno e dal primo momento sei stata la forza più grande che la tua famiglia abbia avuto. Il pilastro e il centro del nostro amore, un qualcosa di talmente grande che impossibile da spiegare a parole".

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Il messaggio continua: "Il tuo sorriso ha illuminato ogni momento, ci bastava immaginarlo per sentirci vivi ed improvvisamente anche le cose che sembravano impossibili diventavano più semplici da affrontare e, pensando a te, sarà così per sempre. Ogni attimo passato insieme è stato essenziale per riempire il cuore di amore incondizionato, consapevoli del fatto che ogni minuto fosse prezioso ed unico e ricordandoci ogni giorno di quanto la vita vada apprezzata e vissuta a pieno".

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Felice Centofanti figlia Centofanti morta figlia Centofanti Martina Centofanti
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