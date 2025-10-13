circle x black
Milan-Como in Australia, anche Maignan critica: "Non capisco, avremmo giocato in casa"

Il portiere ha attaccato la decisione dal ritiro della Francia

Mike Maignan - Ipa/Fotogramma
13 ottobre 2025 | 13.49
Redazione Adnkronos
Anche Mike Maignan contro Milan-Como in Australia. La decisione di far giocare il match tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas, valida per la 24esima giornata di Serie A e in programma nel weekend del 7-8 febbraio, ha ricevuto l'ok, seppur "eccezionale", della Uefa ma non è andato giù a molti, tra cui il capitano del Milan.

Il portiere si è espresso a riguardo dal ritiro della Francia, dando ragione al suo compagno di squadra e Nazionale Adrien Rabiot, che nei giorni scorsi aveva criticato duramente la decisione: "Sono totalmente d'accordo con Rabiot, non riesco proprio a capire perché giochiamo all’estero", ha detto Maignan in conferenza stampa, "oggi si dimenticano alcune cose e si pensa molto all’aspetto economico".

"È una partita del campionato italiano, non capisco proprio perché si giochi all’estero. Inoltre avremmo dovuto giocare in casa, quindi perdiamo una partita casalinga. I nostri obiettivi sono ambiziosi, non bisogna lasciare nulla al caso", ha concluso il portiere rossonero.

