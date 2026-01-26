circle x black
Maignan, furia per rigore assegnato alla Roma: "Bartesaghi deve tagliarsi il braccio?"

Il portiere del Milan ha parlato dell'episidio arbitrale dell'Olimpico

Mike Maignan - Ipa/Fotogramma
26 gennaio 2026 | 06.30
Redazione Adnkronos
Mike Maignan non ci sta. Il portiere del Milan ha commentato l'episodio del rigore assegnato alla Roma, nel big match della 22esima giornata di Serie A, che è valso l'1-1 ai giallorossi. Tra i più nervosi, tanto da prendersi un cartellino giallo per proteste, Maignan si è sfogato nel post partita: "Cosa deve fare Bartesaghi? Tagliarsi il braccio?", ha detto in zona mista.

"La palla è vicina a lui, Celik calcia sulla sua mano", è la lettura dell'episodio di Maignan, che poi, sarcastico, ha aggiunto: "L’arbitro a questo punto poteva anche fischiare il secondo su Pulisic", in riferimento al tocco con la mano dell'attaccante milanista, ma attaccato al corpo, andato in scena nel finale di partita e che ha scatenato le proteste giallorosse.

L'episodio che ha fatto imbestialire Maignan arriva al 73' del match dell'Olimpico. Wesley sfonda sulla sinistra e mette un bel cross profondo sul secondo palo che trova la testa di Celik. Il suo colpo di testa però è intercettato da Bartesaghi che, girato di spalle rispetto all'avversario, colpisce il pallone con il braccio sinistro, largo rispetto al corpo.

Nonostante non stesse guardando il pallone e fosse a distanza ravvicinata, il tocco dell'esterno del Milan è punito con il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Lorenzo Pellegrini, che segna il gol del definitivo 1-1.

