Il portiere del Milan ha parlato dell'episidio arbitrale dell'Olimpico
Mike Maignan non ci sta. Il portiere del Milan ha commentato l'episodio del rigore assegnato alla Roma, nel big match della 22esima giornata di Serie A, che è valso l'1-1 ai giallorossi. Tra i più nervosi, tanto da prendersi un cartellino giallo per proteste, Maignan si è sfogato nel post partita: "Cosa deve fare Bartesaghi? Tagliarsi il braccio?", ha detto in zona mista.
"La palla è vicina a lui, Celik calcia sulla sua mano", è la lettura dell'episodio di Maignan, che poi, sarcastico, ha aggiunto: "L’arbitro a questo punto poteva anche fischiare il secondo su Pulisic", in riferimento al tocco con la mano dell'attaccante milanista, ma attaccato al corpo, andato in scena nel finale di partita e che ha scatenato le proteste giallorosse.
L'episodio che ha fatto imbestialire Maignan arriva al 73' del match dell'Olimpico. Wesley sfonda sulla sinistra e mette un bel cross profondo sul secondo palo che trova la testa di Celik. Il suo colpo di testa però è intercettato da Bartesaghi che, girato di spalle rispetto all'avversario, colpisce il pallone con il braccio sinistro, largo rispetto al corpo.
Nonostante non stesse guardando il pallone e fosse a distanza ravvicinata, il tocco dell'esterno del Milan è punito con il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Lorenzo Pellegrini, che segna il gol del definitivo 1-1.