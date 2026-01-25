circle x black
Gabbia spinge Malen, Gasperini chiede rigore: episodio arbitrale in Roma-Milan

Contatto dubbio in area rossonera nella 22esima giornata di Serie A

Malen - Ipa/Fotogramma
25 gennaio 2026 | 21.14
Redazione Adnkronos
Proteste in Roma-Milan. Oggi, domenica 25 gennaio, i giallorossi ospitano i rossoneri nel big match della 22esima giornata, in una partita in cui non mancano episodi arbitrali. Il primo arriva dopo meno di 20 minuti di gioco. Malen, appena arrivato dall'Aston Villa nel mercato di gennaio, prende posizione su Gabbia ed entra in area, il difensore va a contrasto e lo spinge, con il giocatore della Roma che cade a terra.

Immediate le proteste giallorosse, ma l'arbitro Colombo fa ampi gesti con le mani, indicando al calciatore di rialzarsi. Imbufalito anche Gasperini in panchina, che chiedeva l'intervento del Var per possibile calcio di rigore. Nessun richiamo però per il direttore di gara, con il gioco che riprende regolarmente tra i mugugni dell'Olimpico.

