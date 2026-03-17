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Manchester City-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La squadra di Guardiola ospita i Blancos nel ritorno degli ottavi di Champions League

Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
17 marzo 2026 | 06.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, il Manchester City ospita il Real Madrid - in diretta tv e streaming - nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. La squadra di Guardiola scenderà in campo per provare a ribaltare la pesante sconfitta dell'andata, quando al Bernabeu la tripletta di Valverde permise al Blancos di Arbeloa di imporsi 3-0, avvicinando così la qualificazione ai quarti.

Manchester City-Real Madrid, orario e probabili formazioni

La sfida tra Manchester City e Real Madrid è in programma oggi, martedì 17 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. All. Guardiola

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Pitarch, Tchouameni, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius. All. Arbeloa

Manchester City-Real Madrid, dove vederla in tv

Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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