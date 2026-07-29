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Italia, Mancini e Ranieri in conferenza stampa: orario e dove vederla in tv

I due si presentano come ct e dt della Nazionale

Roberto Mancini - Ipa/Fotogramma
Roberto Mancini - Ipa/Fotogramma
29 luglio 2026 | 17.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È il giorno della conferenza stampa di Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Oggi, mercoledì 29 luglio, il nuovo, rispettivamente, commissario tecnico e direttore tecnico della Nazionale si presentano in conferenza stampa. Per Mancini si tratta di un ritorno, avendo seduto sulla panchina azzurra per cinque anni dal 2018 al 2023, con la conquista dell'Europeo 2021, la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 e il burrascoso addio che ne è seguito, quando scelse di lasciare l'incarico per accettare la ricchissima offerta dell'Arabia Saudita.

Ranieri invece, che aveva sfiorato la panchina della Nazionale dopo le dimissioni di Spalletti, prende il posto di Paolo Maldini, il cui regno da direttore tecnico è durato appena 17 giorni per lo scoppio del caso Pirlo.

Mancini e Ranieri in conferenza stampa, orario e dove vederla in tv

La conferenza stampa di Mancini e Ranieri è in programma oggi, mercoledì 29 luglio, alle ore 18 circa. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Rai e su quelli SkySport, oltre che in streaming su RaiPlay, sull'app SkyGo e su NOW.

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