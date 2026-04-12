Proteste in Parma-Napoli. Oggi, domenica 12 aprile, i ducali hanno ospitano gli azzurri nella 32esima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da un episodio arbitrale piuttosto contestato. Nel finale di partita infatti i padroni di casa hanno chiesto con veemenza un calcio di rigore per un tocco di mano di Buongiorno nella propria area.

Succede tutto all'80'. Una palla lanciata in avanti dai centrocampisti del Parma viene raggiunta da Buongiorno, che però valuta male il rimbalzo del pallone, lo protegge all'ingresso dell'area di rigore ma lo colpisce con la mano portandoselo avanti.

Immediate le proteste dei giocatori del Parma, con la panchina di Cuesta che si alza in piedi chiedendo con forza il calcio di rigore. L'arbitro Di Bello però giudica il contatto tra la mano di Buongiorno e il pallone accidentale e a distanza troppo ravvicinata per essere punibile, lasciando quindi correre. Pochi secondi di colloquio con il Var, che conferma la decisione del campo e non richiama al monitor il direttore di gara.