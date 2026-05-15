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Mario Balotelli esce allo scoperto, chi è il nuovo amore Angelica Moccia

La foto condivisa sui social dall'attaccante bresciano e la nuova fidanzata

Mario Balotelli e Angelica Moccia - Instagram
Mario Balotelli e Angelica Moccia - Instagram
15 maggio 2026 | 17.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mario Balotelli ha un nuovo amore: Angelica Moccia. Sarebbe lei la nuova fidanzata dell'attaccante bresciano. A rendere nota la notizia sarebbe stata proprio la coppia con una foto ritratto pubblicata sui social in cui entrambi appaiono sorridenti, affiatati e mano nella mano. Secondo le indiscrezioni, l'amore tra i due sarebbe nato già da qualche tempo ma questa è la prima foto pubblica di coppia che ufficializza dunque la relazione.

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La giovane è originaria di Portogruaro (Venezia) ma oggi vive a Dubai dove svolge la sua attività di manager in 'Europa per Nextologies', una società canadese attiva nel settore dei media. La scintilla tra i due sarebbe scoppiata proprio a Dubai, città in cui il calciatore gioca con la squadra dell'Al Ittifaq dallo scorso gennaio.

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