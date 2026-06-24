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Mondiali, oggi Marocco-Haiti: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La nazionale nordafricana chiude il girone contro quella centramericana

Achraf Hakimi - Ipa/Fotogramma
Achraf Hakimi - Ipa/Fotogramma
24 giugno 2026 | 07.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marocco e Haiti si sfidano in un match del gruppo C dei Mondiali. Alla mezzanotte tra oggi mercoledì 24 giugno e domani, giovedì 25 giugno, i nordafricani affrontano la formazione centramericana ad Atlanta. La nazionale campione d'Africa guida il girone insieme al Brasile con 4 punti, mentre Haiti è ancora senza punti. In contemporanea a Miami i verdeoro sfidano la Scozia. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Marocco-Haiti in tv e streaming.

Marocco-Haiti, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Marocco-Haiti, in campo oggi a mezzanotte:

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct: Ouahbi.

HAITI (5-4-1): Placide; Arcus, Duverne, Adé, Delcroix, Expériénce; Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot. C: Migné.

Marocco-Haiti, dove vederla in tv

La partita dei Mondiali 2026 tra Marocco e Haiti sarà visibile in diretta su Dazn e sull'app di Dazn.

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