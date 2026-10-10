Marquez ha trionfato nella gara corta e si è preso la testa della classifica Piloti
Marc Marquez vince la gara Sprint del Gran Premio d'Indonesia e si prende il primo posto nel Mondiale di MotoGp. Oggi, sabato 10 ottobre, il pilota spagnolo della Ducati ha tagliato per primo il traguardo precedendo l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Il trionfo gli è valso il sorpasso al primo posto della classificap Piloti su Jorge Martin, autore di errori che lo ha portato a scivolare dal primo al quarto posto. Delude Marco Bezzecchi, caduto in partenza dopo un contatto con Raul Fernandez, che partiva dalla pole position. Ecco ordine d'arrivo e nuova classifica del Mondiale.
L'ordine d'arrivo della gara Sprint del Gran Premio d'Indonesia:
1 Marc Marquez 1:30.479 13 (Ducati)
2 Ai Ogura +0.509 (Aprilia Trackhouse)
3 Fabio Di Giannantonio +0.835 (VR46)
4 Jorge Martin +1.947 1:30.798 13 (Aprilia)
5 Alex Marquez +3.410 (Ducati Gresini)
6 Pedro Acosta +5.478 (KTM)
7 Fermin Aldeguer +7.036 (Ducati Gresini)
8 Francesco Bagnaia +10.039 (Ducati)
9 Fabio Quartararo +10.248 (Yamaha)
10 Alex Rins +13.288 (Yamaha)
11Enea Bastianini +16.834 (KTM Tech3)
12 Johann Zarco +17.646 (Honda Castrol)
13 Jack Miller +18.285 (Yamaha Pramac)
14 Franco Morbidelli +18.956 (VR46)
15 Luca Marini +19.227 (Honda Castrol)
16 Brad Binder +19.293(KTM)
17 Diogo Moreira +19.562 (Honda)
18 Maverick Vinales +23.472 (KTM Tech3)
19 Toprak Razgatlioglu +23.834 (Yamaha Pramac)
20 Aleix Espargaró +38.336 (Honda Castrol)
Ecco la nuova classifica Piloti di MotoGp:
1 Marc Marquez 343
2 Jorge Martin 339
3 Marco Bezzecchi 284
4 Pedro Acosta 247
5 Ai Ogura 246
6 Fabio Di Giannantonio 237
7 Raul Fernandez 216
8 Francesco Bagnaia 166
9 Alex Marquez 163
10 Fermin Aldeguer 125
11 Enea Bastianini 23