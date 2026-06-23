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Messi segna, esulta con giornalista e lo commuove: "È la foto della mia vita"

Il fuoriclasse argentino ha siglato una doppietta nella partita contro l'Austria

Lionel Messi - Afp
Lionel Messi - Afp
23 giugno 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un giornalista ha ottenuto la foto della sua vita... con Lionel Messi. Il reporter argentino Joaquin Bruno è diventato protagonista inaspettato di Argentina-Austria, partita valida per la seconda giornata dei Mondiali 2026 e decisa proprio da una doppietta del capitano dell'Albiceleste.

Succede tutto 95'. Messi si avventa su una palla vagante in area dopo il tap-in fallito da Julian Alvarez e firma la sua doppietta, andando a esultare verso i tabelloni pubblicitari dietro la porta austriaca. Qui si trova proprio Bruno, che allunga le mani verso Messi, esultando con lui, e va 'a contatto' con il numero 10. Messi infatti gli afferra le braccia e lo guarda negli occhi, prima di continuare la sua corsa.

Quel momento è stato immortalato da una foto diventata rapidamente virale sui social, che ha provocato l'emozione del giornalista: "Ho ottenuto la foto della mia vita, è senza dubbio il momento giornalistico più importante della mia vita", ha detto Bruno a Olé, "ho già detto a mia moglie di preparare una cornice speciale, di spendere quello che serve, perché quella foto deve essere vista ogni giorno. Non solo da me, per ricordare quello che ho vissuto, ma anche da mio figlio, che ha quattro anni ed è un grandissimo fan di Messi. È ora di godermi quella bellissima emozione che mi ha regalato il miglior giocatore di tutti i tempi".

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argentina argentina austria messi messi giornalista
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