L'attaccante francese ha superato l'argentino nella classifica dei bomber all time in Coppa del Mondo
Kylian Mbappé 'gufa' Lionel Messi ai Mondiali 2026. Oggi, domenica 19 luglio, l'Argentina sfida la Spagna nella finale della rassegna iridata, che ieri ha iniziato a stabilire il proprio podio. Al terzo posto è finita l'Inghilterra, che ha battuto la Francia con un tennistico 6-4 al termine di una partita dalle mille emozioni. Grande protagonista proprio Mbappé che ha firmato una doppietta superando Messi nella classifica dei migliori marcatori di sempre in Coppa del Mondo.
Mbappé è infatti volato a quota 22, mentre Messi è fermo a 21. A fine partita però l'attaccante del Real Madrid si è detto convinto che quella classifica sia ancora lontana da essere definitiva: "Come puoi dire che l'ho superato quando ha ancora una finale da giocare?", ha detto Mbappé nell'intervista post partita, "siamo onesti, stiamo parlando del più grande di tutti i tempi. Non lo superi così facilmente. Non quando ha ancora davanti a sé la partita più importante. Messi segna sempre, domani farà sicuramente un gol".
"È un piacere competere con lui. Condividere il palco, lottare per qualcosa del genere con un giocatore come Messi, è qualcosa di molto speciale. Qualcosa che rispetto tantissimo", ha continuato Mbappé.