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Mondiali, Mbappé 'gufa' Messi: "Segna sempre, farà gol in finale"

L'attaccante francese ha superato l'argentino nella classifica dei bomber all time in Coppa del Mondo

Kylian Mbappé - Ipa/Fotogramma
Kylian Mbappé - Ipa/Fotogramma
19 luglio 2026 | 19.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Kylian Mbappé 'gufa' Lionel Messi ai Mondiali 2026. Oggi, domenica 19 luglio, l'Argentina sfida la Spagna nella finale della rassegna iridata, che ieri ha iniziato a stabilire il proprio podio. Al terzo posto è finita l'Inghilterra, che ha battuto la Francia con un tennistico 6-4 al termine di una partita dalle mille emozioni. Grande protagonista proprio Mbappé che ha firmato una doppietta superando Messi nella classifica dei migliori marcatori di sempre in Coppa del Mondo.

Mbappé è infatti volato a quota 22, mentre Messi è fermo a 21. A fine partita però l'attaccante del Real Madrid si è detto convinto che quella classifica sia ancora lontana da essere definitiva: "Come puoi dire che l'ho superato quando ha ancora una finale da giocare?", ha detto Mbappé nell'intervista post partita, "siamo onesti, stiamo parlando del più grande di tutti i tempi. Non lo superi così facilmente. Non quando ha ancora davanti a sé la partita più importante. Messi segna sempre, domani farà sicuramente un gol".

"È un piacere competere con lui. Condividere il palco, lottare per qualcosa del genere con un giocatore come Messi, è qualcosa di molto speciale. Qualcosa che rispetto tantissimo", ha continuato Mbappé.

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messi messi mbappe mbappe mondiali 2026 finale mondiali
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