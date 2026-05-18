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"I derby mettili nel c...": Procura Figc apre fascicolo su striscione anti-Milan di Thuram nella festa scudetto dell'Inter

Sotto osservazione anche un altro striscione, nel quale viene mostrato un topo con uno sfondo rossonero

Lo striscione sollevato da Thuram - frame video X
Lo striscione sollevato da Thuram - frame video X
18 maggio 2026 | 19.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Procura della Figc, come fatto in altri casi simili, ha aperto un fascicolo per quanto successo durante la festa scudetto dell'Inter e in particolare su uno striscione, ricevuto dai tifosi nerazzurri e mostrato da Marcus Thuram con scritto "I derby mettiteli nel cu..", in risposta allo striscione del 2007 mostrato da Massimo Ambrosini dopo la vittoria del Milan in Champions League che recitava "Lo Scudetto mettitelo nel cu..". Sotto osservazione anche un altro striscione, nel quale viene mostrato un topo con uno sfondo rossonero.

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milan inter striscione thuram festa scudetto inter procura figc
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