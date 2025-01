Il Milan vede gli ottavi di Champions League. Nella penultima giornata, i rossoneri battono a San Siro il Girona 1-0 grazie al gol di Leao sul finire di primo tempo. Con questo successo Conceicao certifica il passaggio del turno salendo al sesto posto in classifica a quota 15 punti, posizione che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale. Il Girona rimane invece a quota 3, eliminato.

La partita

Pronti via ed è il Milan che prova a fare la partita, con Conceicao che chiede pressing e riconquista rapida del pallone. La prima occasione però è del Girona, con Herrera che spaventa Maignan di testa. I rossoneri rispondono prima con la punizione di Reijnders, poi con il tiro da centro area di Leao, su cui è provvidenziale Gazzaniga. Il Milan aumenta la pressione e vanno ancora vicini al vantaggio prima con Theo Hernandez, che cicca clamorosamente il tap-in, e poi con Musah, che incrocia il destro da fuori area ma colpisce il palo. Gli spagnoli attendono bassi dietro la linea del pallone ma si fanno vedere in contropiede: Van de Beek salta un difensore ed entra in area, trovando la grande parata di Maignan con i piedi in uscita. ll portiere francese è di nuovo decisivo pochi minuti dopo, disinnescando il tentativo di Tsygankov. Lo spavento però sveglia il Milan, che trova finalmente il vantaggio al 37': Bennacer pesca Leao in profondità, il portoghese ubriaca di finte un difensore e scaraventa sotto la traversa il sinistro dell'1-0. Nel finale è ancora Maignan a salvare sul tap-in di Herrera, con i rossoneri che confermano i propri problemi difensivi. Il primo tempo termina quindi con il Milan avanti.

Leao è un fattore anche nella ripresa. Il portoghese ha un'opportunità per raddoppiare da ottima posizione ma il suo destro viene bloccato da Gazzaniga. Il Girona alza il pressing e comincia a spingere, con Gil che trova un bel gol a giro al 58', annullato però per fuorigioco. Il Milan si scuote e sfiora il raddoppio con Leao, che calcia da fuori e non trova la porta per centimetri. Con il passare dei minuti gli spagnoli perdono fluidità nel giro palla, mentre i rossoneri amministrano possesso e risultato. Termina quindi 1-0 a San Siro.