Torna in campo il Milan. Nella 25esima giornata di Serie A i rossoneri ospitano l'Hellas Verona a San Siro. Gli uomini di Conceicao vogliono riscattare la sconfitta contro il Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions League e continuare la propria rincorsa Champions, mentre gli scaligeri cercano punti preziosi in chiave salvezza.

Milan-Hellas Verona, orario e probabili formazioni

La sfida tra Milan e Hellas Verona è in programma oggi, sabato 15 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti

Milan-Hellas Verona, dove vederla in tv

Milan-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma disponibile anche su Dazn. La sfida sarà visibile in streaming su NOW, Dazn e l'app SkyGo.