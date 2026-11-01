circle x black
Cerca nel sito
 

Milan-Inter 3-1, giornalista 'assediato' dai tifosi e stop al collegamento - Video

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, deve fare i conti con l''entusiasmo' dei tifosi rossoneri

Il collegamento - (fermo immagine X)
Il collegamento - (fermo immagine X)
Segui Adnkronos su Google
01 novembre 2026 | 01.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"No, così no". Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia, deve interrompere il collegamento dopo il derby di Milano, vinto dal Milan per 3-1 contro l'Inter. Palmeri, all'esterno di San Siro, nel dopo-match è impegnato nell'analisi della sfida. Attorno al giornalista, che abitualmente segue l'Inter, si raduna un gruppo di tifosi del Milan.

C'è chi festeggia indossando la maglia del Psg che ricorda l'umiliante sconfitta pe 5-0 subita dall'Inter nella finale di Champions di 2 anni fa e c'è soprattutto chi intona cori da stadio contro i rivali nerazzurri. "No, no...", dice Palmeri quando la temperatura sale con espressioni volgari. La situazione diventa ingestibile quando si palesa un tifoso che, come maschera, indossa un gigantesco dito medio. "Torniamo in studio, ragazzi", la 'resa' di Palmeri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Bonus Natale 2026, cos'è e a chi spetta - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video
Manovra, Carta del Docente diventa Carta dei Servizi: cosa cambia - Video
Il vino italiano rilancia la sfida negli Stati Uniti - Video
Cortei a Napoli, manifestanti bruciano carro armato di carta - Video
Cortei a Milano, manifestanti bloccano tangenziale e spunta lo striscione 'Gen Maranza' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza