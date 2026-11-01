Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, deve fare i conti con l''entusiasmo' dei tifosi rossoneri
"No, così no". Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia, deve interrompere il collegamento dopo il derby di Milano, vinto dal Milan per 3-1 contro l'Inter. Palmeri, all'esterno di San Siro, nel dopo-match è impegnato nell'analisi della sfida. Attorno al giornalista, che abitualmente segue l'Inter, si raduna un gruppo di tifosi del Milan.
Caos intorno a @tancredipalmeri post derby 😅🔥 I tifosi del Milan, entusiasti per la vittoria nel derby della Madonnina, hanno circondato Tancredi Palmeri.🔴⚫️ #sportitalia #milan #derbydimilano https://t.co/iKQV4qCJ9G— Sportitalia (@tvdellosport) October 31, 2026
C'è chi festeggia indossando la maglia del Psg che ricorda l'umiliante sconfitta pe 5-0 subita dall'Inter nella finale di Champions di 2 anni fa e c'è soprattutto chi intona cori da stadio contro i rivali nerazzurri. "No, no...", dice Palmeri quando la temperatura sale con espressioni volgari. La situazione diventa ingestibile quando si palesa un tifoso che, come maschera, indossa un gigantesco dito medio. "Torniamo in studio, ragazzi", la 'resa' di Palmeri.