circle x black
Cerca nel sito
 

Milan-Juve, gol annullato a Thuram: cos'è successo a San Siro

I bianconeri passano a fine primo tempo con un guizzo del francese, ma il direttore di gara non convalida la rete

Thuram - Fotogramma/IPA
Thuram - Fotogramma/IPA
26 aprile 2026 | 21.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Episodio che fa discutere i tifosi nel primo tempo di Milan-Juve oggi, domenica 26 aprile. Al minuto 36, il big match di San Siro si accende dopo una mezz'ora di noia con la bella azione di Francisco Conceicao. Il portoghese parte sulla destra, porta a spasso la difesa rossonera e mette in mezzo un tiro-cross pericoloso. Davanti alla porta arriva Khephren Thuram, che appoggia in rete per il vantaggio bianconero.

CTA

Un gol che arriva al primo squillo degli uomini di Luciano Spalletti e che viene però prontamente annullato dall'arbitro per un evidente fuorigioco a inizio azione del centrocampista francese, nonostante qualche timida protesta della panchina bianconera. Si resta sullo 0-0.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milan Juve Thuram Milan Juve Milan Juve oggi gol Thuram
Vedi anche
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video
Jovanotti in Campidoglio per presentare il Jova Giro: "2mila chilometri da Roma... a Roma"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza