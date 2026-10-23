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Milan, solidarietà a Maignan dopo gli insulti razzisti: "Condanniamo ogni forma di discriminazione"

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Dopo gli attacchi social al portiere rossonero in seguito all'espulsione contro il Bournemouth, il club prende posizione con una nota ufficiale: "Dobbiamo restare uniti".

Mike Maignan - Ipa/Fotogramma
Mike Maignan - Ipa/Fotogramma
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23 ottobre 2026 | 19.09
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il Milan interviene, con una nota sul proprio sito ufficiale, per difendere il proprio portiere Mike Maignan, vittima di insulti razzisti sui social dopo l'espulsione di ieri sera nel match di Europa League contro il Bournemouth. "AC Milan condanna con fermezza ogni forma di razzismo e discriminazione, comportamenti inaccettabili che non trovano spazio né dentro né fuori dal campo. Il Club esprime la propria piena solidarietà e il proprio sostegno a Mike e ribadisce il suo costante impegno nella promozione dei valori del rispetto, dell’inclusione e dell’uguaglianza. Questi sono i valori di AC Milan. Infine, dobbiamo restare uniti, come Milanisti e come movimento calcistico italiano. L’unico modo per riportare il calcio italiano dove merita di stare è fare fronte comune e dare il meglio di noi stessi, sia individualmente che collettivamente. Vogliamo tutti vincere, ma dobbiamo farlo nel modo giusto, con dignità, rispetto reciproco e classe".

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