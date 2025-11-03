circle x black
Milan-Roma, la frecciata di Ciccio Graziani: "Con me e Pruzzo finiva 4-1"

Per l'ex attaccante critica i giallorossi dopo la sconfitta a San Siro

Milan-Roma, la frecciata di Ciccio Graziani:
03 novembre 2025 | 08.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Se c'eravamo io e Pruzzo vincevamo 4 a 1". Così Francesco “Ciccio” Graziani, commentando a La Domenica Sportiva il big match di San Siro tra Milan e Roma vinto 1-0 dai rossoneri. "Guardando la partita, purtroppo, non riempi l'area, non c'è nessuno che intuisce il tipo di cross, se deve andare avanti, se deve stare un po' più indietro", ha detto l'ex attaccante della Roma e della Nazionale criticando la sterilità del reparto offensivo giallorosso.

Per Graziani "la Roma purtroppo manca in questo, non ha due riferimenti davanti, o perlomeno anche uno, che sappia approfittare anche di tutti questi palloni che la squadra mette in mezzo" .

 

