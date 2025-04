Milano-Cortina, alla Design Week presentata installazione dedicata al Villaggio di Cortina

In occasione della Milano Design Week 2025, Società Infrastrutture Milano Cortina e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno presentato oggi un’installazione esclusiva dedicata al Villaggio di Cortina d’Ampezzo in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Hanno portato i saluti istituzionali il Sottosegretario di Stato, Alessandro Morelli, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi. Al panel “L’architettura e l’innovazione del Villaggio Olimpico e paralimpico Milano Cortina 2026”, sono intervenuti Fabio Saldini, Commissario di Governo e CEO di Simico, Andrea Varnier, CEO di Fondazione Milano Cortina, Veronica Vecchi, Presidente Simico, Marie Sollais, Direttrice Dipartimento sostenibilità CIO, Sergio Redaelli, Crippacampeggio, Paolo Berizzi, Professore Università di Pavia.

“C’è grande soddisfazione perché abbiamo saputo affrontare, dopo aver visto il Villaggio Olimpico di Parigi, il problema degli alloggi di Cortina, adeguando la tecnologia alle disponibilità del luogo” ha dichiarato Fabio Massimo Saldini, Commissario di Governo e ad di Simico. “Si tratta di 377 mobile home dove 1.400 atleti e trainer saranno ospitati in un luogo fantastico, con la possibilità di riutilizzare altrove le casette, sostenibili, realizzate con materiali riciclati e universalmente accessibili. Il taglio del nastro è previsto a ottobre”.

Sulla sostenibilità come linea direttrice della governance di Simico è intervenuta la Presidente Veronica Vecchi che ha dichiarato: “L’obiettivo è contribuire alla diffusione e al consolidamento di un modus operandi nel settore delle opere pubbliche basato su innovazione, sostenibilità ambientale e trasparenza per generare valore per la Società e i suoi stakeholder”. L’installazione sarà visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, presso Adi Design Museum – Piazza del Compasso d’Oro 1, Milano. L’evento è sostenuto da Crippacampeggio, vincitrice della procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico di Cortina d’Ampezzo.