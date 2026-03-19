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Milano Cortina, rubate tavole da snowboard al doppio oro paralimpico Perathoner

L'appello dell'atleta azzurro: "Pezzi molto rari, se qualcuno ha qualsiasi informazione vi prego di contattarmi"

- Instagram / Emanuel Perathoner
- Instagram / Emanuel Perathoner
19 marzo 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Doppio oro, ma anche doppio furto ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina per l'azzurro Emanuel Perathoner. "Venerdì 13 durante la premiazione della gara di Banked Slalom alle Paralimpiadi a Cortina presso l'impianto di Socrepes qualcuno ha rubato due delle mie tavole Apex (colore grigio e nero) con attacchi Union modello Atlas Fc", ha scritto sui social il campione di boardercross e banked slalom.

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Si tratta di snowboard particolarmente sofisticati e costosi che montano attacchi rari. "Le tavole sono riconoscibili perché hanno il numero di serie, mentre i pezzi molto rari sono gli attacchi, uno grigio e viola, edizione limitata, e l'altro giallo e nero, uno di soli due esemplari esistenti al mondo". Poi l'appello di Perathoner: "Se qualcuno le ha viste o ha qualsiasi informazione vi prego di contattarmi".

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Emanuel Perathoner Milano Cortina Perathoner Perathoner snowboard
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