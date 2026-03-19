L'appello dell'atleta azzurro: "Pezzi molto rari, se qualcuno ha qualsiasi informazione vi prego di contattarmi"
Doppio oro, ma anche doppio furto ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina per l'azzurro Emanuel Perathoner. "Venerdì 13 durante la premiazione della gara di Banked Slalom alle Paralimpiadi a Cortina presso l'impianto di Socrepes qualcuno ha rubato due delle mie tavole Apex (colore grigio e nero) con attacchi Union modello Atlas Fc", ha scritto sui social il campione di boardercross e banked slalom.
Si tratta di snowboard particolarmente sofisticati e costosi che montano attacchi rari. "Le tavole sono riconoscibili perché hanno il numero di serie, mentre i pezzi molto rari sono gli attacchi, uno grigio e viola, edizione limitata, e l'altro giallo e nero, uno di soli due esemplari esistenti al mondo". Poi l'appello di Perathoner: "Se qualcuno le ha viste o ha qualsiasi informazione vi prego di contattarmi".