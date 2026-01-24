circle x black
Milano-Cortina, la Fiamma Olimpica fa tappa al Sacrario Militare di Redipuglia

Milano-Cortina, la Fiamma Olimpica fa tappa al Sacrario Militare di Redipuglia
24 gennaio 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha fatto tappa al Sacrario Militare di Redipuglia. Partita da Gradisca d’Isonzo e diretta a Udine, la Fiamma è stata portata dal tedoforo dell’Esercito Italiano lungo le gradinate che custodiscono la memoria di oltre centomila militari caduti durante la Grande Guerra, "rievocando una pagina fondamentale della storia d’Italia. Il passaggio -rilevano alla Difesa- ha rappresentato un momento di altissimo valore simbolico, capace di coniugare i principi fondanti dello sport olimpico con quelli del servizio, del dovere e dell’amore per la Nazione".

